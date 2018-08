L'oro rosso della terra, come si fa la salsa di pomodoro? Laboratorio e tour a Villa Castelnuovo

Domenica 2 settembre alle ore 10:30, esperienza domenicale con la tradizione agricola siciliana. Laboratorio all’aperto di salsa ed estratto di pomodoro. Lunga degustazione dei prodotti coltivati nei terreni dell’ex istituto agrario. Passeggiata lungo i vasti viali principeschi di Villa Castelnuovo (in viale del Fante) e visita alla Villa, il Ginnasio neoclassico voluto dal principe di Castelnuovo. Costo 25 euro (18 euro per prenotazioni entro venerdì 31 agosto), bambini da 6 a 12 anni 8 euro. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 2 settembre, primo appuntamento con una lunga esperienza domenicale con la tradizione agricola siciliana. Accolti nei viali principeschi di Villa Castelnuovo, realizzeremo la salsa e l’estratto di pomodoro, insieme alla cooperativa Immagine che svolge le attività agricole nei campi della tenuta. Condivideremo le tradizionali tecniche di preparazione e imbottigliamento dell‘oro rosso della terra, e l’affascinante rito del pomodoro al sole,”astrattu”, che su tavole di legno, le “maidde”, viene steso ad essiccare. Una visita partecipata in cui sperimenteremo la storia e i gusti antichi; un momento conviviale, in cui riscopriremo antichi riti familiari in un vero e proprio laboratorio all’aperto in cui saremo coinvolti in tutti i passaggi del Rito del Pomodoro e una lunga degustazione dei prodotti locali, per scoprire i sapori della terra, coltivati negli stessi terreni dell’ex istituto agrario.

Passeggiata lungo i vasti viali di uno dei luoghi scelti nel 700 dall’aristocrazia palermitana per la villeggiatura, e visita a Villa Castelnuovo che fu tra i più importanti istituti per la sperimentazione agricola siciliana. Si ammireranno i viali circondati da palme e cipressi, i giardini con le diverse specie di agrumi che costituirono la ricca collezione dell’istituto, l’orto estivo costituito da pomodori, melanzane, peperoni, zucchine, zucche rosse, mais, tenerumi, cavolfiore e canapa, e l’antico sistema d’irrigazione arabo.

Infine, visiteremo il Ginnasio neoclassico voluto dal principe di Castelnuovo e opera dell’architetto Antonio Gentile, attraversato da un imponente portico con otto colonne di stile dorico al cui centro si trova la cupola con gli affreschi di Michele Varrica. All’interno: “distribuito in varie stanze, destinate per la scuola, per la libreria, per la conservazione de’ semi, e degli strumenti agrari, e per l’abitazione del direttore. Da queste ultime per una scala segreta si scende nell’appartamento de’ giovani, sottoposto di 14 palmi al livello del pianterreno dell’appartamento nobile” Agostino Gallo.