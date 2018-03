Una safari nel cuore di Palermo, alla scoperta degli animali nascosti a villa Garibaldi

Palermo wild: il safari per scoprire gli animali nascosti nella città è in programma l'11 marzo a Villa Garibaldi di Piazza Marina dalle ore 10 alle 14.

Nella lingua swahili, safari significa viaggio. Il viaggio, nella prospettiva convenzionale, si identifica con la partenza per un luogo lontano, magari prendendo un aereo, un treno, una nave o l’auto, per percorrere migliaia di chilometri. E se uscissimo dagli schemi? Palermobimbi lo fa, proponendo un safari attraverso la savana cittadina - quanti animali metropolitani! - anche selvaggi ma innocui, grandi e piccoli, per un’avventura divertente ma anche didattica, tra i palazzi e le strade.

Niente fucili o trappole per catturare le feroci creature ma solo il “naso all’insù”, alla ricerca di particolari che si nascondono regalandoci, una volta trovati, sorprese inaspettate. Un modo divertente per scoprire l’animo wild della città. Parola d’ordine “catturare” - a colpi di macchina fotografica, ma anche risolvendo indizi e indovinelli - quanti più animali possibili di tutti i tipi, scolpiti, ritratti, disegnati, fantastici, reali, storici, simbolici, moderni, che si nascondono nei posti più insoliti.

Il safari urbano, ispirato al libro Un Safari in città (A. Cammarata), è una passeggiata giocosa, pensata per le famiglie con bambini dai cinque anni in su, che ha come obiettivo la conquista del trofeo di caccia. Per ottenerlo, le squadre, composte da adulti e bambini, dovranno districarsi tra i vicoli della città, che è già, di per sé, una giungla moderna. Non sarà difficile trovare gli animali che si nascondono nella foresta urbana, se saranno rispettate le regole della savana, aguzzando la vista, raccogliendo e scovando le tracce lasciate in giro.

Attraversare in libertà un luogo tanto sorprendente - la nostra città - quanto generoso, giocando con l’immaginazione, la fantasia e la voglia di avventura dei bambini: ecco il valore aggiunto di questa esperienza che fa il suo esordio a Palermo. Far conoscere la città attraverso il gioco, trascorrendo una piacevole domenica in famiglia, sviluppando il senso dell’orientamento e imparando a osservare, è la missione di questa iniziativa lanciata dall’associazione impegnata da anni in progetti didattici indubbiamente alternativi e insoliti.

E’ permesso fotografare, chiedere informazioni, mangiare, usare la bicicletta, i pattini, lo skate, il passeggino... fare amicizia, riposarsi… il tempo non è un criterio di valutazione: si può anche sostare all'interno di monumenti o parchi. La partenza è da Villa Garibaldi dove si sarà accolti dal personale di Palermobimbi, alle ore 10. Termine massimo del safari ore 14sempre presso il luogo da cui si è partiti, Villa Garibaldi.