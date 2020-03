Una pausa alle Hawaii, il lab per bambini: come costruire un personaggio tribale

Una pausa per gli adulti e una merenda per i bimbi come se fossimo alle Hawaii grazie ai fantastici sfondi del locale Hawaii 13 e insieme alle operatrici di Ambarabà!

Un’occasione di incontro e relax per mamme, genitori o amici per rilassarsi mentre i bimbi sono impegnati in attività di laboratorio, consumando thè, caffè, centrifugati insieme a pasticcini e torte preparati con ingredienti genuini ed esotici. Primo appuntamento: tribal-lab, creazione di personaggi tribali.