Palermo costa nord, un laboratorio per bimbi per ricostruire i monumenti della costa

I bambini giocheranno a ri-costruire con materiali di scarto i monumenti presenti nella nostra costa che saranno posizionati in una grande mappa della città di Palermo. In questo modo si avrà l’opportunità di conoscere una parte del nostro patrimonio storico artistico in modo da geolocalizzarlo nella mappa, dando contemporaneamente nuova vita ai materiali di scarto. Per bambini dai 6 anni ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria.