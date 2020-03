Come imparare l'arte dell'intaglio di frutta e verdura, al via il lab di sculture vegetali

L'arte dell'intaglio di frutta e verdura è considerata uno dei dieci antichi mestieri in Thailandia e ha origine nel 1364 circa, durante la dinastia di Sukhothai, quando la consorte di sua Maestà creò un trionfale buffet in occasione del festival di Loy Kratong.

Quest'arte è oggi accessibile a tutti coloro che amano dare un tocco sofisticato alla tavola. Per imparare la tecnica, dal 16 marzo al 6 aprile, Comeunamarea/BancadelTempo propone un laboratorio di sculture vegetali, strutturato in quattro incontri di due ore ciascuno (15.30 - 17.30), in via Dell'Arsenale 62 a Palermo. Per iscrizioni inviare una email a bancadeltempo@comeunamarea.eu.