Illustramente, al via il festival di illustrazione e letteratura per l'infanzia ai Cantieri Culturali

ILLUSTRAMENTE 2018 - VI edizione speciale "Sotto il segno dell'aquila" presenta dal 26 novembre all'1 dicembre un fitto programma di incontri e laboratori destinati ai più piccini in parallelo con gli incontri, i dibattiti, le mostre e i workshop destinati agli adulti…

Presso i "Cantieri culturali alla Zisa"

“ILLUSTRAMENTE INCONTRA I PIÙ PICCOLI”

Letture e laboratori per festeggiare il "Mese dei diritti" dell'infanzia e dell'adolescenza, con una maratona per bimbi di tutte le età. Dall'emozione per la lettura a voce alta di libri illustrati per l'infanzia, attraverso proiezioni video, ai laboratori espressivi e creativi.



PROGRAMMA

Lunedì 26 novembre 2018

Inaugurazione – ore 10.00/13.00

“L’aquila che suona” novella narrata da Emanuele Buttitta e illustrata da Marcella Brancaforte. Dalla novella siciliana di Giuseppe Pitrè, raccolta sulle Madonie (Edizioni Arianna).

Silvana Ciccarello (architetto e atelierista per bambini) e Rosanna Maranto (direttore artistico di Illustramente) inaugurano la sesta edizione di Illustramente – Sesta edizione – Speciale “Sotto il segno dell’aquila”, incontrando i piccoli con questa novella che fa parte della tradizione siciliana. Laboratorio di lettura e a voce alta e atelier creativo sull’aquila reale. APERTO A TUTTI.

Il programma della settimana da Skenè. a cura di Federica Chiarello e Silvana Ciccarello.

Bullismo, diversità & libertà

Per bambini 3-5 anni ore 16.00/17.30

“Quando un elefante si innamora” di Davide Calì.

Può succedere a tutti, anche agli elefanti! Lettura animata del libro illustrato che con ironia descrive come un elefante innamorato e molto timido fa di tutto per attirare l’attenzione della sua amata. Dopo la lettura a voce alta laboratorio creativo “Quando mi innamoro” attraverso la scrittura creativa di gruppo e l’illustrazione, i partecipanti creeranno le loro storie per superare la loro timidezza.

“Orecchie di farfalla” di l. Aguilar e A. Neves (Kalandraka).

Attraverso la lettura animata del libro si affronta in maniera semplice e giocosa il tema del bullismo, su come le differenze rispetto ad altri bambini possano diventare un valore invece che motivo di beffa ed imparare a comprendere cosa è giusto e cosa è sbagliato nel rispetto reciproco. Laboratorio creativo per far apprezzare la libertà dai pregiudizi.

Per bambini 6-10 anni 17.30/19.00

“Cyrano” di Tai Marc Le Thanh e Rébecca Dautremer.

Attraverso la rivisitazione della celebre opera teatrale Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, le avventure tumultuose di Cyrano che vedono l’uomo dal grosso naso come protagonista, ma raccontati con uno stile particolare, gentile, ironico e sarcastico. Giocando con i lettori un laboratorio er far amare la libertà dai pregiudizi.

Martedì 27 novembre

“Fiabe appetitose” da reinventare con il visualfood (arte culinaria).

Simpatiche creazioni con il cibo autunnale, piccoli capolavori d’arte in cucina.

Per bambini 3-5 anni ore 16.00/17.30

6-10 anni 17.30/19.00

“Biancaneve” illustrato da Benjamin Lacombe.

Lettura e proiezione illustrazioni Traendo spunto dalla lettura e dalle splendide illustrazioni dell’albo, la storia di Biancaneve, in tavole ricche e indimenticabili del bosco, della strega cattiva, della mela avvelenata e del lungo sonno fino al risveglio con il bacio del principe.

Mercoledì 28 novembre

“Entra nel magico mondo delle fate”

Cicely Mary Barker, una grande illustratrice inglese. A causa dei suoi problemi di salute fu educata in casa e inizialmente imparò da sola a disegnare e dipingere. Per ritrarre le fate dei fiori si ispirò alla realtà: dipingeva dal vivo, le fate erano i ritratti dei bambini che frequentavano la scuola materna della sorella.

Per bambini 3-5 anni ore 16.00/17.30

6-10 anni 17.30/19.00

“Come trovare le fate dei fiori” di Cicely Mary Barker.

Attraverso la lettura dell’incantevole libro illustrato pop-up scopriremo che ci sono cinque posti speciali, in cui le fate amano vivere, luoghi in cui riescono a vivere in piena armonia con la natura. Seguirà un laboratorio creativo in cui i nostri ospiti creeranno un loro mondo incantato per ritrarre le fate ispirandosi a loro volta alla realtà. Dipingeranno dal vivo ritraendosi a vicenda con fantasia e divertimento.

Giovedì 29 novembre

“Reinventar le fiabe”. Dalla lettura dei classici della letteratura per l’infanzia alla rivisitazione della stessa secondo quanto scaturisce dalla fantasia dei bambini.

Per bambini 3-5 anni ore 16.00/17.30

6-10 anni 17.30/19.00

“Biancaneve e i 77 nani” di Davide Calì. Una divertente rivisitazione della fiaba classica porterà i bambini ad apprezzare la letteratura tradizionale per l’infanzia rivisitata in chiave di lettura attuale. Un linguaggio spiritoso e piacevole che farà sicuramente ridere piccoli e grandi, in nome del rispetto, della dignità e della libertà di ciascuno stimolando la fantasia. Seguirà un laboratorio creativo per inventare nuove storie.

Venerdì 30 novembre

“Ritmo, musica e suoni”. Con questo laboratorio partendo dalla lettura a voce alta di testi illustrati si vuol dare la possibilità di avere un approccio musicale educando fin da piccoli i bambini ad accogliere la musica, a comprenderla e ad utilizzarla come metodo di espressione.

Per bambini 3-5 anni ore 16.00/17.30

6-10 anni 17.30/19.00

“Lo schiaccianoci” di Monica E. Lapenta e Stefania Pravato.

Lettura del libro illustrato sulle musiche di Čajkovskij. Dopo la lettura e la proiezione delle illustrazioni i nostri piccoli ospiti saranno trasportati in un magico mondo, coinvolti dalle armonie dei colori e dalle musiche del balletto, disegneranno il loro Schiaccianoci.

Per accedere ai laboratori occorre prenotarsi inviando una mail (clicca qui) o inviando un messaggio WhatsApp al 347 756 16 52. CONTRIBUTO PER BAMBINO € 2,50. PER LA COPPIA € 4,00. Illustramente e Skenè non usufruiscono di alcun finanziamento pubblico pertanto il contributo richiesto è finalizzato all’acquisto di libri e materiale per i laboratori creativi, in autofinanziamento.

Sabato 1 dicembre

Skenè ospita “Nati per leggere”.

Lettura a voce alta con i volontari di “Nati per leggere”. Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia.

Per bambini 0/6 anni accompagnati da un adulto ore 16.00/18.00. APERTO A TUTTI.

“Nati per Leggere” diffonde la lettura “a bassa voce” perché la voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce. È questo il cuore di “Nati per Leggere”: fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino.



