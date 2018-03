Giardinieri del mare, un laboratorio per scoprire i segreti nascosti tra le acque

All'Ecomuseo Mare Memoria Viva, Ex Deposito Locomotive Sant'Erasmo, il 17 marzo è tempo di "Giardinieri del mare", un laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Dopo aver giocato insieme ai piccoli partecipanti con gli exhibit e con le storie del mare di Palermo, si gioca ai “giardinieri del mare”. Il laboratorio prevede due fasi: “Occhi al mare” in cui i bimbi conosceranno l'importanza della Posidonia Oceanica, pianta marina un tempo presente nel giardino sommerso del golfo di Palermo; a seguire la parte pratica: “Mani in terra” durante la quale realizzeranno un vasetto, in cui ogni bimbo pianterà una piantina di stagione. Per bambini dai 6 anni ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria.