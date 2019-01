Forte chi legge, "Il venditore di felicità" in un laboratorio a misura di bambini alla Macaione

Esiste un luogo in cui la felicità si può comprare ed ordinare in barattoli grandi o piccini. Lettura ad alta voce per grandi e piccini da Spazio Cultura libreria Macaione de "Il venditore di felicità" di Davide Calì - Art Director e Marco Somà edito da Kite Edizioni. Prenotazione obbligatoria. Contributo volontario di 4 euro a bambino; qualora non pervenissero prenotazioni l’incontro non si terrà.