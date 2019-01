Forte chi legge, un grande giorno di niente: appuntamento alla Libreria Macaione

Uffa che noia non provare più noia! Come sarebbe piatta la vita se non avessimo il tempo di annoiarci e di inventare tante fantastiche avventure! Lettura ad alta voce di Un grande giorno di niente a cura di Federica Terranova di OmniaCultura.

OmniaCultura è un progetto culturale nato ufficialmente nell’ottobre del 2016 per la volontà di Federica Terranova e Francesco De Caro Carella, due giovani genitori palermitani con la passione per l’educazione e la cultura aumentativa nell’età evolutiva e dello sviluppo. Desiderosi di potere contagiare i piccoli, e non di Palermo, con le loro attività culturali hanno deciso pertanto di dare vita a questa realtà che si occupa di didattica a 360 gradi affrontando tematiche tradizionalmente legate al mondo della letteratura, dei beni culturali e non.

La nostra lettrice, Federica Terranova, ha svolto un percorso di studi testimone della sua esuberanza e perenne curiosità. Da una laurea in lettere classiche si è poi diretta verso una magistrale in comunicazione, sublimando poi la sua passione per la fruizione dei beni culturali in un master in Economia e Management dei beni culturali, non perdendo mai d’occhio il suo obbiettivo: studiare un modo per rendere maggiormente accessibili e fruibili i beni culturali (di qualunque tipologia), ed è per questo che è da sempre impegnata in progetti artistici e culturali. La didattica non formale è pertanto diventata una sua fedele compagna, la troverete spesso in libreria armata di colori, macchina fotografica, fogli e appunti pronta a consigliarvi tante letture!