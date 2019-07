I bambini imparano la scienza giocando, al Forum le attività firmate Focus Junior Lab

Sabato 3 e domenica 4 agosto, a Forum Palermo attività, laboratori e spettacoli di animazione scientifica a cura di Focus Junior, che porta al centro commerciale la scienza per i più piccoli.

Una due giorni, in piazza Fashion, dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni, che avranno la possibilità di divertirsi con attività ludico-educative, laboratori e mini spettacoli di animazione scientifica legati ai temi del riciclo e della sostenibilità. Il brand editoriale del Gruppo Mondadori per ragazzi curiosi estende la propria presenza su territorio nazionale col format dei Focus Junior Lab, in particolare a Forum Palermo, il centro commerciale più grande della Sicilia orientale: 129 negozi, l’ipermercato Ipercoop, il centro per il fai-da-te Leroy Merlin e sette modernissime sale cinematografiche Uci.

Il fine settimana del 3 e 4 agosto sarà dedicato alla scienza divertente e ad attività pratiche sul tema del riciclo grazie a Ri-animando, laboratorio didattico/creativo dedicato al riutilizzo delle cose che normalmente si getterebbero via, e a Un pianeta da salvare, intrattenimento scientifico con esperimenti, giochi e dimostrazioni su come prendersi cura dell’ambiente imparando a non sprecare acqua ed energia. Sarà possibile partecipare gratuitamente alle iniziative dei Focus Junior Lab a partire dalle ore 10 alle ore 13 e, nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19. Simpatici gadgets in omaggio saranno distribuiti a tutti i partecipanti.