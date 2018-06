"In fondo al mar", il nuovo laboratorio per bambini al museo di zoologia Doderlain

Nuovo appuntamento con "Doderlein for Kids", le attività del Museo di Zoologia "Pietro Doderlein" pensate per i piccoli sapiens. Il laboratorio è per sabato 9 giugno. Ingresso solo su prenotazione. Ticket 8 euro. Età partecipanti compresa tra 5 e 9 anni.

Per la nuova edizione del Doderlein for kids vi invitiamo al Museo Doderlein per immergervi con noi nel nostro splendido Mar Mediterraneo. Il tema di oggi sarà il mare e tutti i suoi abitanti . Pesci, squali, razze e invertebrati marini ma anche mammiferi e uccelli che dominano il mezzo acquatico. Durante la visita si parlerà di branchie, pinne e vescica natatoria e in seguito i bimbi saranno coinvolti come consuetudine nel nostro laboratorio creativo manuale Marino.