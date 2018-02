La fauna estinta, il laboratorio per bambini al museo di zoologia Pietro Doderlein

Nuovo appuntamento con il "Doderlein for Kids", le attività del Museo di Zoologia "Pietro Doderlein" pensate per i piccoli sapiens. Il laboratorio è per sabato 3 marzo.

Lupi e storioni, ma anche daini, cinghiali e grifoni... Quanta biodiversità animale abbiamo perso in Sicilia? Siamo in grado di rimediare? Questo sabato ci concentreremo sugli esemplari del museo appartenti a specie estinte in Sicilia e nel Mondo, ma anche di quelle che sono state reintrodotte e del ruolo che ha l'uomo nei confronti del mondo naturale. Come consuetudine, dopo la visita del museo i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio creativo manuale. Età partecipanti compresa tra 5 e 9 anni.