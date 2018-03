Un laboratorio per conoscere le uova in natura e di cioccolato: la Pasqua al Doderlein

Nuovo appuntamento con "Doderlein for Kids", le attività del Museo di Zoologia "Pietro Doderlein" pensate per i piccoli sapiens. Il laboratorio è per sabato 24. Ingresso solo su prenotazione. Ticket 8 euro. Età partecipanti compresa tra 5 e 9 anni.

Avvicinandosi la Pasqua ci sembra doveroso parlare dei vari tipi di uova che esistono in natura, delle strategie messe in atto dai genitori per proteggerle e magari, alla fine, riusciremo a rispondere alla domanda esistenziale "è nato prima l'uovo o la gallina?".