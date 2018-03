I genitori della natura in un laboratorio per bimbi, la festa del papà al museo Doderlain

Nuovo appuntamento con "Doderlein for Kids", le attività del Museo di Zoologia "Pietro Doderlein" pensate per i piccoli sapiens. Il laboratorio è per sabato 17 marzo. Ingresso solo su prenotazione. Età partecipanti compresa tra 5 e 9 anni.

In natura esistono papà meravigliosi, supereroi per i loro cuccioli che li proteggono, li difendono e se ne prendono cura. Così il Doderlein for Kids avrà come tema il ruolo del "papà" in tante specie animali, dal cavalluccio marino alle simpaticissime scimmie. Come sempre la visita si concluderà con un laboratorio creativo manuale per costruire un piccolo manufatto "regalo per papà".