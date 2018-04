Il volo delle rondini come il volo di un aereo: il laboratorio Doderlein al museo dei Motori

“Doderlein for kids” al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi: appuntamento per il 14 aprile alle ore 16. Ingresso su prenotazione. Età dei partecipanti compresa tra 5 e 9 anni.

Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare (Leonardo da Vinci). Il Museo di Zoologia Doderlein e il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi vi invitano ad uno speciale appuntamento del "Doderlein for kids" in un luogo che apparentemente sembra essere lontano dal mondo animale, ma in realtà con questo mostra molte affinità.

Vi siete mai chiesti come fanno gli uccelli a volare o come ci riesce un aereo così pesante? La forma di locomozione nell'ambiente aereo è il tema del laboratorio, rivolto al volo delle rondini, la specie animale che meglio comunica l'arrivo della Primavera. I vostri bimbi ne costruiranno una che potranno far volare con la loro fantasia durante il nostro laboratorio creativo manuale che ormai sta riempiendo le loro camerette di manufatti del mondo animale.