Dal disegno all'animazione: laboratorio con Nicola Console nell'orto-fattoria ai Danisinni

Nuovo appuntamento a Danisinni per artisti o aspiranti tali, venerdì 26 ottobre a partire dalle 15:30, piazza Danisinni, Palermo. Nell’orto-fattoria che sorge nel cuore dell’antico rione, l’artista Nicola Console condurrà un laboratorio dedicato al disegno e all’animazione. Adatto anche ai bambini, il workshop è aperto a tutti coloro vogliano sperimentare l’arte della figurazione e dell’immaginazione. Organizzato dal Museo Sociale Danisinni con l’adesione di Education Hub Manifesta 12 che farà tappa nel quartiere con i suoi mediatori artistici e i laboratori ispirati ai progetti della Biennale; dell’Accademia di Belle Arti di Palermo; delle associazioni Insieme per Danisinni, Circ’All e Circ’Opificio. Tra gli aderenti al pomeriggio in arte del Museo Sociale Danisinni: X-Rivista, Centro Diaconale ‘La Noce’ - Istituto Valdese, Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce, Centro TAU, Baden Powell Scout Italia. Sarà possibile visitare la mostra ‘Misteri’ di Nicola Console, allestita nei locali del neonato Museo Sociale Danisinni e nella cripta ipogea seicentesca della Chiesa santa Agnese. Un corpus di disegni, cartepeste con fotografie in rilievo e particolari ‘lavagne’ che reinterpretano il concetto di murales.

Pomeriggio ad arte con laboratori, stand e tanto altro. Dalle 16:30 alle 17:30 laboratorio di arti circensi condotto da Josh Rizzuto che insieme a Daniele Nash curano le attività del tendone nell’orto-fattoria di Danisinni, nato grazie alla campagna crowdfunding ‘Danisinni Circus’. All’interno dello spazio dedicato alle attività ci sarà il punto informativo di DanisinniLab, laboratorio di teatro diretto da Gigi Borruso, nato dalla collaborazione del Museo Sociale con il Teatro Biondo; e lo stand di XRivista, con la possibilità di visionare in anteprima degli estratti del magazine realizzato dal collettivo di giovani artisti internazionali in residenza nel quartiere; il quarto numero, dal titotlo X=Danisinni, sarà presentato al Teatro Garibaldi il 30 ottobre prossimo, all’interno degli eventi collaterali di Manifesta 12.