Un laboratorio creativo all'insegna del riciclo, l'appuntamento per i piccoli al Forum Palermo

A Forum Palermo proseguono gli appuntamenti con i laboratori creativi dedicati a bambine e bambini. Sabato 29 e domenica 30 settembre (dalle ore 16 alle 19.30) in piazza Fashion ci sarà un'area riservata allestita per l'occasione dove i piccoli, sotto la guida degli animatori, potranno dare spazio alla loro fantasia creando ghiaccioli e coni gelato con materiali di riciclo. A disposizione degli artisti in erba: cartoncini, bambagia, colori e colla. Il prossimo appuntamento con i laboratori creativi, organizzati da Forum Palermo, si terrà l'ultimo week end di ottobre, il 27 e 28, questa volta i piccoli dovranno misurarsi con zucche colorate e foglie autunnali.