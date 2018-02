Come si impastano i grani antichi, un laboratorio per imparare a fare il pane

Un evento gratuito da Ecologica sabato 10 febbraio, per adulti e bambini. Con la guida di Calogero e Ilenia, una giovane coppia di agricoltori che vive a Valledolmo, si imparerà a impastare il pane.

Il laboratorio, gratuito su prenotazione, si svolgerà nell'arco di un'oretta, durante la quale adulti e bambini si divertiranno a impastare il pane e perché no, a scoprire come si arriva dal chicco al panino. E' possibile partecipare a diversi orari nel pomeriggio: ore 16, 17 e 18. Dopo l'evento, sarà possibile portare a casa le pagnotte impastate per cuocerle nel proprio forno.

La loro produzione è costituita per lo più da cereali ed è il risultato di collaborazioni che hanno generato un movimento di contadini che praticano un’agricoltura di resistenza, strutturando anche una rete di scambio delle sementi, riuscendo a preservare fin dove possibile la biodiversità locale.

In particolare sono dei coltivatori di grani antichi siciliani. Questi grani hanno un contenuto di antiossidanti (polifenoli) e minerali superiore ai moderni cultivar, mostrano una migliore composizione proteica ed un impatto glicemico inferiore, inoltre contengono meno citochine infiammatorie. Molto altro ci spiegheranno sui grani antichi durante l'evento.