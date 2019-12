A scuola di mimi e di clown, al Teatro alla Guilla il laboratorio di gioco per bambini

Il Teatro alla Guilla organizza Circus Clowns Mimi e Commedianti con Shravan, un laboratorio di gioco teatrale rivolto ai bambini. Appuntamento l'11 e il 18 dicembre in via Sant'Agata alla Guilla, 18 (dietro la cattedrale) a Palermo.

Come sentirsi divertenti divertendo gli altri! Il Circus è un laboratorio di gioco teatrale rivolto ai bambini, dove poter divertirsi con il mimo e il clown, giocolare con oggetti, fare capriole, improvvisare personaggi e storie, giocare e danzare con il corpo. Un laboratorio all'insegna del divertimento in cui i bambini, attraverso l'espressione della fantasia e del corpo, potranno sviluppare i propri talenti creativi, e vivere un'esperienza positiva con le proprie emozioni e nell'incontro con gli altri. Il laboratorio sarà dalle ore 16 alle 17 (7-11 anni) e dalle ore 17,30 alle 18,30 (3-6 anni). Costo 10 euro. Massimo 15 bambini per incontro.

Shravan si è formato dagli inizi degli anni '80 nella palestra ginnica, oggi scuola di circo, di Rogelio Rivel, direttamente sotto la sua guida. Ha collaborato con Albert Mol per 10 anni nella conduzione di gruppi di Teatro Comedy. E' stato allievo di mimo e pantomima e attore mimo in Olanda sotto la guida di Rob Van Reijn. Allievo di Jango Edwards e consulente nella creazione del Nouveau Clown Institute. Terapista e consulente creativo della Humaniversity, dove ha lavorato come direttore artistico e teatrale in programmi internazionali per teen-agers.

Istruttore di Clown Dottori all'Opa (Ospedale Pediatrico Apuano) in Toscana. Ha collaborato per molti anni come clown-terapista e esperto in terapia creativa, in scuole per l'infanzia e primarie. Ha portato in giro i suoi spettacoli in teatro, festival di artisti di strada, scuole e comunità in Italia e all'estero. Dal 2015 al 2017 ha presentato i suoi spettacoli (Abbecedario-Wow-Emozionaso) per le scuole e famiglie al Teatro Libero di Palermo. Negli ultimi anni si è dedicato allo studio, alla ricerca e l'insegnamento del mimo clown con studenti e bambini e collaborando come terapista corporeo emozionale.