Da Steven Spielberg a Palermobimbi è caccia ai dinosauri: il safari all'Orto Botanico

Da Steven Spielberg a Palermobimbi: è caccia… ai dinosauri: appuntamento per sabato 19 maggio dalle 10 alle 14 all'Orto Botanico di Palermo.

Scheletri giganteschi, piante carnivore o misteriosi fossili, sono solo alcuni dei protagonisti di questo appuntamento “giurassico” tra prove di abilità, laboratori divertenti e ‘eruzioni vulcaniche’. Ancora una volta Palermobimbi vuole mettere alla prova la curiosità, l’inventiva e lo spirito di squadra dei nostri piccoli, proiettandoli, stavolta, in un ambiente preistorico da sceneggiatura cinematografica. Il divertimento è assicurato dalla varietà di prove cui andranno incontro i piccoli esploratori che dovranno anche addentrarsi tra le piante dell’Orto Botanico di Palermo, un tempo succulenta insalata dei dinosauri.

Aboliti i cellulari - consentiti solo per scattare foto e fare riprese - i giovani avventurieri dovranno aguzzare la vista, scovare, raccogliere tracce e orientarsi utilizzando carte geografiche per arrivare al traguardo, dove li attenderà il tesoro. Trasportati in volo da un Anhanguera , in sella al Carnotaurus sastrei ma lontani dalle fauci del temibile T. rex, i quesiti, gli enigmi e le prove da superare sono pensati per essere risolti da bambini dai sei anni di età in su, in autonomia o con piccoli aiuti da parte degli adulti. Obiettivo dell’associazione, che è da sempre impegnata in progetti didattici alternativi, mettere in contatto i bambini con la natura e con la storia che li circondano, proponendo loro esperienze multisensoriali e multidisciplinari.

Complice l’occasione favorevole della collaborazione con il sistema museale dell’Unipa di Palermo, l’associazione ha pensato di portare i bambini alla scoperta dell’eccezionale patrimonio vegetale dell’Orto Botanico di Palermo, già protagonista di grandi festival culturali, attraverso un evento divertente che li possa far sentire protagonisti e non semplici visitatori. Parteciperanno in prima persona a quella che poteva essere una giornata nella natura preistorica, con i limiti e le difficoltà degli uomini cavernicoli, tra cui la sopravvivenza vera e propria.

Si dovranno scovare indizi, risolvere indovinelli, "catturare" animali e raccogliere parti di piante, tra prove di abilità e tanto tanto divertimento. Perché la parola d’ordine, anche nel mondo giurassico, è gioco. Per tale motivo, il tempo non sarà un criterio di valutazione, purché si consegni il materiale entro le ore 14:00. Si può sostare, riposarsi, mangiare, fotografare, chiedere informazioni e fare amicizia… anche con il vecchio e saggio albero del sapone.