"Che nessuno canta più", monologhi teatrali in scena alla Fabbrica 102

‘Che nessuno canta più’ è l’evento conclusivo del laboratorio teatrale "Basta che funzioni", condotto da Valeria Sara Lo Bue in collaborazione con la danzatrice Mara Rubino, che si terrà alla Fabbrica 102 il 26 maggio dalle 21.15. I partecipanti sono stati chiamati a trovare un personaggio e a scrivere un soggetto, così che, durante le improvvisazioni, ogni personaggio emerga nelle sue contraddizioni e nelle sue linee coerenti. Sulla base del soggetto e degli elementi emersi dal lavoro è stato scritto un testo.

“Il manifesto di Basta che funzioni - dice Valeria Sara Lo Bue - enuncia dall'inizio il tipo di percorso, di ricerca e successivamente di rinuncia drastica in funzione dell'opera. A cosa si rinuncia? A ciò che non funziona. Basta che funzioni non è un corso di teatro ma un luogo di ricerca, anche e soprattutto per non addetti ai lavori, che pone l'attenzione principalmente sulla costruzione del ruolo e sulla drammaturgia”. Monologhi di Salvo Ceraulo, Filippa Gracioppo, Giulia Menei e Deborah Camaldo. Drammaturgie di Valeria Sara Lo Bue. Ingresso libero fino a esaurimento posti.