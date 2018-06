"Scratch", come si usa: a Palermo il laboratorio di CoderDojo aperto alle bambine

Sabato 16 giugno dalle 10 alle 13, presso Magneti Cowork (in via Emerico Amari, 148 a Palermo), CoderDojo Palermo organizza per 30 bambine con età compresa tra i 7 ed i 12 anni, una lezione gratuita su “Scratch”, un linguaggio didattico progettato dai MIT Media Lab’s di Boston, per l’insegnamento della programmazione tramite primitive visive, utilizzabile per progetti pedagogici e di intrattenimento che spaziano dalla matematica alla scienza, consentendo la realizzazione di simulazioni, visualizzazione di esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva, e semplici giochi. Palermo abbraccia l'iniziativa internazionale lanciata da CoderDojo per fare aumentare la partecipazione femminile ai suoi LAB. Che cosa bisogna portare? Un portatile per ogni bambina (windows, mac, ubuntu), possibilmente con Scratch già installato, una merenda e un genitore. Per partecipare infatti bisogna essere accompagnati.