"Alice in wonderland" al Caffè del Massimo, un laboratorio per scoprire Palermo

Il viaggio, la musicalità e alcune prove di lingua inglese tra le meraviglie di Palermo. Arriva al Caffè del Teatro, alle 16.30 di venerdì 9 marzo, “Alice in wonderland”, viaggio nel paese delle meraviglie durante il quale l’associazione “Polifonie d’Arte” coinvolgerà i piccoli spettatori a scoprire, in maniera interattiva e in inglese, nuove ed entusiasmanti storie appartenenti alla nostra bellissima Palermo, Città della Cultura 2018.

A condurre il laboratorio, rivolto a non oltre 15 bambini, di età compresa tra i 4 e i 10 anni, saranno Alessia Misiti e Gino Pantaleone, insegnanti di corpo, musica e movimento.