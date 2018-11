L'albero di Natale delle biodiversità in un laboratorio, appuntamento al Caffè del Massimo

Prende il via sabato 10 novembre alle ore 11.00 al Caffè del Teatro Massimo (Piazza Verdi, Palermo) il progetto artistico-culturale per la realizzazione di un'installazione dedicata alle biodiversità ed allo sviluppo sostenibile. Un progetto che vuole dare vita ad una nuova visione del Natale e degli addobbi natalizi.

Si vuole dare spunto alla cittadinanza per prepararsi al Natale e creare un clima natalizio nelle nostre case, negli uffici e nei negozi rispettando la natura. Il progetto consiste in un ciclo di incontri (le cui date verranno comunicate durante l’evento di presentazione) che si concluderanno con la realizzazione di un'installazione "l'Albero di Natale delle Biodiversità" che sarà inaugurata il 1° Dicembre nella Sala Affrescata del Caffè del Teatro Massimo alla presenza del maestro Benedetto Norcia, curatore della mostra e direttore artistico del progetto. In occasione dell'inaugurazione del 1° Dicembre saranno esposte le opere del Maestro Benedetto Norcia dedicate alla natura, all'uomo, alla cultura della salute e del rispetto della vita di ogni specie vivente.

Per conoscere il progetto ed aderire gratuitamente come soggetto attivo alla realizzazione dell’installazione, basta partecipare alla presentazione di sabato 10 novembre alle ore 11.00 al Caffè del Teatro Massimo (ingresso libero). I soggetti che aderiranno al progetto diventeranno i veri protagonisti dell'inaugurazione dell'installazione "L'Albero di Natale delle Biodiversità" che si terrà sempre al Caffè del Teatro Massimo il 1° Dicembre 2018 dalle ore 10.00.