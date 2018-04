Pomeriggio d'arte e acquarelli dedicato ai bambini, il laboratorio al Caffè del Massimo

Un laboratorio d’arte dedicato ai bambini e alla loro creatività attraverso l’uso del colore, giocando con la tecnica leggera e non impegnativa dell’acquerello. E’ quello che si terrà alle 16.30 di sabato 14 aprile al Caffè del Teatro.

Ispirati da una storia e seguendo in sottofondo le note musicali, grazie alla guida dell’associazione “Polifonie d’Arte”, i piccoli verranno impegnati in un'attività che permetterà di liberare la loro fantasia, sperimentando la condivisione come esercizio di crescita sociale e di integrazione. A condurre il laboratorio, rivolto a non oltre 15 bambini, di età compresa tra i 4 e i 10 anni, sarà Giovanna Gebbia, artista della tecnica degli acquerelli, insieme ad Alessia Misiti e Gino Pantaleone, insegnanti di corpo, musica e movimento.