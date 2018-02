Van Gogh Multimedia Experience a misura di bambino: art lab alla scoperta del pittore

Dal 18 al 29 aprile, ogni domenica mattina, Van Gogh Multimedia Experience si fa a misura di bambino: appuntamenti con art lab per i più piccoli per scoprire vita e opere del grande maestro olandese.

La spettacolare mostra multimediale Van Gogh Multimedia Experience, organizzata in occasione dei grandi eventi d’arte previsti per Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, da Bicubo srl di Milano, e curata dalla professoressa Giovanna Strano, in collaborazione con il Comune di Monreale, e con il patrocinio della Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale ed Unesco, che fa rivivere la vita e le opere del grande maestro olandese ospita ogni domenica, a partire dal 18 febbraio - e fino alla chiusura della mostra domenica 29 aprile - un calendario di attività creative dedicate ai bambini.

I laboratori creativi, organizzati da BabyPlanner.it, il blog di informazione per i genitori, coinvolgeranno i bambini in attività diverse, creative ed artistiche. A partire dai 5 anni in su è possibile accedere alla sala dedicata agli ART LAB situata al piano terra del complesso monumentale Guglielmo II, a Monreale. La partecipazione alle attività, che avranno la durata di un’ora, prevede un biglietto di 10 euro a bambino, il biglietto può essere acquistato online oppure in biglietteria, l’accesso alle attività è a numero chiuso. I partecipanti al laboratorio avranno la possibilità di acquistare il biglietto di ingresso alla mostra ad un prezzo ridotto: 5 euro bambino, 8 euro adulto.

La mostra multimediale prende in esame, attraverso proiezioni in diversi grandi monitor, la vita e le opere di Van Gogh, con la visione in video di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della sua esistenza, completata con informazioni in italiano ed inglese, dei periodi artistici vissuti dal pittore olandese negli ultimi dieci anni della sua vita. Van Gogh Multimedia Experience si presenta agli occhi dei visitatori con migliaia di immagini del maestro fiammingo, proiettate su schermi giganti. Foto che si alternano in un carosello infinito di colori e luci e che immergono il visitatore nel mondo di questo grande maestro che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte moderna.

Il calendario completo

18 febbraio e 25 marzo - Van Gogh music experience: Dopo una breve introduzione sull’artista e la sua vita, i partecipanti avranno l’occasione di continuare il percorso della mostra riproducendo, a ritmo di musica, i paesaggi che caratterizzano la produzione artistica di Van Gogh, il quale era solito realizzare più dipinti dello stesso soggetto grazie a un tratto veloce e immediato. Materiali: colori a dito, cartoncino colorato/tele piccole.

25 febbraio e 8 aprile - Costruire un albero, ispirato al metodo Bruno Munari: Una volta arrivato nel Sud della Francia, Vincent rimane folgorato dalla natura che circonda la Provenza, tanto da diventarne protagonista indiscussa di molte sue opere. Frutteti, alberi di olivi e soprattutto cipressi, ne rimane folgorato: “I cipressi hanno linee e proporzioni belle come quelle degli obelischi egizi”. I bambini saranno invitati a riprodurre gli alberi secondo il metodo Bruno Munari. Materiali: colori a pastello, colla, cartoncino colorato, spago, pinze in legno.

4 marzo e 15 aprile - Autoritratto: Come mi vedo? Chi sono? mediante la tecnica del collage i partecipanti dovranno realizzare il proprio autoritratto, proprio come il nostro artista che utilizzava l’autoritratto per verificare la sua identità e il suo stato interiore. Materiali: ritagli di giornale, cartoncini colorati, materiali di scarto.

11 marzo e 22 aprile - Campo di grano in 3D: La natura domina le opere di Vincent, altro soggetto ripetuto in maniera ossessiva fu il Campo di grano, con corvi, fiordalisi o sotto le nuvole temporalesche, i partecipanti al laboratorio dovranno rielaborare il soggetto con materiali di scarto, lasciando libero sfogo alla fantasia. Materiali: colla, forbici, materiali di scarto.

18 marzo e 29 aprile - In fuga verso il sole: Dopo il periodo parigino, Vincent decide di spostarsi verso il sud della Francia, esattamente ad Arles, per poter ritrovare un po’ di calma. Con l’utilizzo di scatole, cartoncini colorati i partecipanti al lab dovranno ricostruire, in gruppo, la cittadina di Arles. (il laboratorio può essere presentato come laboratorio per famiglie). Materiali: scatole, cartoncini colorati, carta pesta, colla, scotch, materiale di scarto.