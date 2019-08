L'io in movimento, laboratori esperienziali gratuiti per giovani e adulti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ritorna “L’io in movimento - laboratori esperienziali per giovani ed adulti”, un ciclo di laboratori gratuiti, organizzati dal Ceipes, che si terranno a Palermo, tra settembre e dicembre 2019 e che vedranno la partecipazione di giovani e adulti dai 18 anni in su, con particolare focus su ragazzi e ragazze con background migratorio.

Espressione corporea, autoconoscenza, autostima, comunicazione, creatività ed empowerment, da cui possano scaturire diversi approcci di interazione verso l’altro, sono tra le principali tematiche degli incontri, che utilizzeranno il movimento corporeo e la danza come principale strumento.

I cicli di laboratori si svolgeranno secondo il seguente calendario. Primo ciclo di laboratori: ogni due settimane, 2 ore, orario da definire, max 20 partecipanti. Date: 10 settembre, 24 settembre, 8 ottobre, 15 ottobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 dicembre. Secondo ciclo di laboratori: 2 ore, orario da definire, max 20 partecipanti. Date: 19 settembre, 1 ottobre, 17 ottobre, 7 novembre, 14 novembre, 28 novembre, 12 dicembre. Per potersi iscrivere è necessario compilare il form al link: https://forms.gle/L9ypGEnBbVBQcbAi6.

I laboratori rappresentano la fase pilota di "Lifelong Dancing - Percorsi di apprendimento sulla danza per educatori degli adulti”, il progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ KA2 - Partenariati strategici per l’innovazione e lo scambio delle buone pratiche nell’ambito dell’educazione degli adulti