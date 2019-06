"La profezia di Fatima il cosmo abitato e il ritorno di Cristo": se ne parla all'Addaura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Conferenza a Palermo il 15 giugno 2019 al'hotel Addaura di via Cristoforo Colombo alle 16.30 dal titolo "La profezia di Fatima, il cosmo abitato, il ritorno di Cristo". Molte parole sono state spese sul terzo segreto di Fatima ma ancora non tutto è stato detto. Dopo la “rivelazione” ufficiale fatta dal Vaticano nel giugno del 2000 molte ombre e dubbi, sono scesi su quanto diffuso per bocca degli allora Cardinali Ratzinger e Bertone. La versione ufficiale diffusa nel 2000 afferma che il terzo segreto si sarebbe concluso con l'attentato al Papa in Piazza San Pietro, del 13 maggio 1981 ma, nell'intervista data dallo stesso Cardinale Ratzinger tre anni dopo, nel 1984, al giornalista italiano Vittorio Messori, egli affermò che il Terzo Segreto di Fatima si riferisce ai “pericoli che minacciano la fede e la vita del cristiani, e pertanto del mondo intero”, quindi, ancora non tutto si era compiuto. Lo stesso Cardinale Ratzinger, divenuto Papa Benedetto XVI, durante il suo pellegrinaggio a Fatima nel maggio del 2010, affermò che: “ Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa!”.

Perciò il mistero non solo rimane ma si infittisce ulteriormente con la pubblicazione, nell'aprile del 2014, di un libro biografico su Suor Lucia, per mano di una delle suore che avevano vissuto con la veggente nel monastero di Coimbra. In tale libro viene pubblicata una tremenda profezia che è la conclusione particolareggiata del terzo segreto di Fatima, mai rivelata prima nemmeno ai Papi. Queste ed altre importantissime tematiche, saranno affrontate e spiegate, nella conferenza che si terrà a Palermo il 15 giugno 2019, attraverso le rivelazioni ricevute dallo Stigmatizzato Giorgio Bongiovanni, la cui missione e stigmate gli furono date dalla Madonna proprio a Fatima nel 1989, e le indagini del ricercatore e documentarista Pier Giorgio Caria. Rivelazioni che mettono in stretta e inaspettata connessione la profezia di Fatima, la presenza e il contatto extraterrestre, il ritorno di Cristo e il futuro dell'umanità. Un evento di capitale importanza per gettare luce su uno dei più grandi misteri dell'era moderna.