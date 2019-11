Rassegna di incontri: “La parola alla Siria. Voci creative di donne in esilio”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La parola alla Siria. Voci creative di donne in esilio” è una rassegna di incontri di riflessione e confronto sulla Siria promossa dalla Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale UDIPALERMO onlus ed inserita a fra le iniziative della Biennale Arcipelago Mediterraneo di Palermo. Dal 2 al 9 dicembre in varie sedi della città, a parlare della Siria, in dialogo con intellettuali italiane, saranno scrittrici ed artiste rappresentative dell’area mediorientale che vivono in esilio e che, con le loro opere, testimoniano una forma di resistenza al brutale esercizio della forza, manifestando lucidità, coraggio e desiderio di futuro. Sono la scrittrice e giornalista curdo-siriana Maha Hassan, la poeta siriana Maram Al-Masri, la designer siriana Sana Yazigi creatrice dell’archivio online The Creative Memory of the Syrian Revolution, l’architetta e scrittrice originaria di Damasco, Suad Amiry, e Hoda Barakat, scrittrice, giornalista e traduttrice libanese, vincitrice quest’anno dell’International Prize for Arabic Fiction. Nel corso della rassegna sono anche previsti un incontro con Domenico Quirico e Costanza Quatriglio ed uno con Giancarlo Gaeta e Francesca Dall’Oglio, per rendere omaggio a Paolo Dall’Oglio, il gesuita romano scomparso sei anni fa in Siria e al quale il sindaco Orlando conferirà la cittadinanza onoraria della città di Palermo.

Il programma:

Lunedì 2 ore 16.30 CSC - Scuola Nazionale di Cinema – Sicilia Cantieri culturali alla Zisa MAHA HASSAN e MARTINA CENSI Interviene: Adham Darawsha, Assessore alle Culture Presentano la manifestazione Mirella Cassarino, Mariella Pasinati, Maria Concetta Sala Martedì 3 ore 16.30 Sala Consiliare Comunale piazza Pretoria 1 DOMENICO QUIRICO e COSTANZA QUATRIGLIO coordina: Daniela Dioguardi Mercoledì 4 ore 17.00 Galleria Le Nuvole, vicolo Ragusi 35 MARAM AL-MASRI e FRANCESCA TRAÌNA coordina: Ketty Giannilivigni Giovedì 5 ore 16.30 Centro internazionale di fotografia Cantieri culturali alla Zisa SANA YAZIGI e LETIZIA BATTAGLIA coordina: Mariella Pasinati Venerdì 6 ore 16.30 Galleria d'Arte Moderna SUAD AMIRY e STEFANIA BERTONATI coordina: Gisella Modica Sabato 7 ore 10.00 Cinema Rouge et Noir piazza Verdi 8 Omaggio a Paolo Dall'Oglio: GIANCARLO GAETA e FRANCESCA DALL'OGLIO Interviene: Adham Darawsha, Assessore alle Culture coordinano: Fernanda di Monte e Maria Concetta Sala Lunedì 9 ore 11.00 Palazzo delle Aquile, piazza Pretoria Conferimento della cittadinanza onoraria a Paolo Dall’Oglio con il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alle Culture Adham Darawsha Lunedì 9 ore 17.00 Institut français Palermo -Cantieri culturali alla Zisa HODA BARAKAT e SAMUELA PAGANI coordina: Mirella Cassarino