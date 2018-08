Podismo, al via il primo "La Fontana Running serale" a Borgetto

Sarà il funzionale Centro Commerciale La Fontana a Borgetto ad ospitare la prima edizione del La Fontana Running Serale in programma sabato 18 agosto alle 20.

L’iniziativa organizzata dalla ASD Sport Amatori Partinico in collaborazione con il GS Partinico Running sotto egida della ACSI Sicilia Occidentale vuole promuovere lo sport ed in particolare l’atletica leggera ad ogni livello dalle categorie giovanili a quelle diversamente abili. Una serata particolare con centinaia di premi di grande valore a disposizione di tutti i partecipanti, il ritrovo è fissato alle ore 20,00 la partenza delle categorie giovanili dalle ore 21,00 ed alle ore 22,30 la partenza della gara Amatori Master sulla distanza di circa 7500 metri. Le iscrizioni, alla gara valida come prova Challenger del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso / Per..Correre e Prova della Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale, potranno pervenire tramite il sito www.speedpass.it.