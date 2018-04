Dal volo in mongolfiera alla Jazz Street Parade, al via la prima domenica alla Favorita

Domenica 15 aprile al via "La domenica Favorita" dalle ore 8 alle 15 all'interno del parco della Favorita. Tante le attività per bambini, sportivi e famiglie, tra gioco, cultura e sport.

Le principali attività sono rivolte ai bambini, i “veri” eredi del parco. Per loro il palinsesto offre spettacoli di bolle a cura del Mago Lollo, voli in mongolfiera fino a 30 metri d’altezza nel Giardino dello Sport, bumber ball nel prato di Case Rocca. Ma anche una vera e propria “caccia al tesoro”, a partire da villa Niscemi e lungo tutto il parco. E poi ancora giochi per bambini dai 4 ai 14 anni, come rubabandiera, corsa dei sacchi, tiro alla fune o quattro cantoni e tantissimi laboratori creativi. Alcuni sono ad ingresso libero, altri a pagamento - come il volo in mongolfiera che ha un costo di 15 euro -.

In un parco più grande del Central Park di New York lo sport non può che essere protagonista. Per questo, durante le quattro domeniche, al parco della Favorita si potranno fare lezioni - e anche avviamento - di sport come pattinaggio, capoeira, crossfit, street workout, trail running e duathlon. Inoltre scuola di bici al Campo ostacoli, anche per bambini dai 4 ai 14 anni. Sport dunque come strumento di inclusione e socializzazione. Per questo saranno previsti pure dei corsi di avviamento al paratriahtlon giovanile e tante manifestazioni, come “Palermo in rosa”, la corsa non agonistica a passo libero contro la violenza sulle donne.

Nell’anno in cui Palermo è Capitale della Cultura, anche il Parco della Favorita apre le sue porte a tutto ciò che ruota intorno alla “cultura”. Spazio a corsi di fotografia, laboratori di pittura, visite guidate a cura del Fai alla Real Casina Cinese e a villa Niscemi, ma anche battesimi dell’acqua per cani in una piscina allestita al campo ostacoli, corsi di primo soccorso e minitour di due ore in e-bike a Monte Pellegrino e all’interno della Favorita. Sono previste inoltre attività dimostrative e informative dell’Esercito Italiano, della Polizia di Stato, della Croce Rossa, dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e della Guardia di Finanza.