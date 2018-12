“La Cirra” arriva a piazza Nascè

Anche a Palermo nella popolare e centrale piazza Nascè in piena “movida” palermitana arriva finalmente “La Cirra”, l’ormai noto franchising che si sta diffondendo in tutta la Sicilia.

Dopo la fortunatissima apertura del punto di Marsala, il gruppo ha ben pensato di “sbarcare” a Palermo con il primo e prestigioso punto che farà da apripista ad altri in città alla luce del fatto che Palermo oltre che essere la quinta città più popolosa in Italia è anche il capoluogo siciliano

Diventano otto così i punti aperti in ventiquattro mesi di attività e sono già in via di affiliazione gli imprenditori che apriranno a Siracusa, Sciacca ed Agrigento.

E’ il prodotto il vero punto di forza di questo brand, un mix di farine biologiche quali farro, riso, soia, fibra di frumento e grano tenero, per un impasto soffice e fragrante, lievitato e maturato naturalmente per settanta ore, facilmente digeribile, arricchito da una perfetta farcitura gourmet dolce o salata, con oltre quaranta gusti.

Tante le imitazioni ma La Cirra rimane un prodotto siciliano realizzato con farine esclusive e con farciture imitate sempre, eguagliate mai e soprattutto non congelato.

Non è una pizza, è inutile variarla, la si deve accettare così com’è, dolce o salata, piccante o leggera, gustosa o delicata, in una sana esplosione di gusti per accontentare i palati più esigenti.

Il nome “Cirra” viene dai cirri, i piccoli nembi rigonfi e filiformi che costituiscono lo strato più alto della troposfera, è quindi una nuvola, ma una nuvola di gusto.

I locali di piazza Nascè hanno lo stesso layout degli altri punti del brand ed hanno capienza per 180 posti a sedere di cui 80 nella veranda coperta esterna.