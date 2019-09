L'amore è questione di naso al Teatro Sant'Eugenio

Nuovo spettacolo de Gli Insoliti sabato 28 settembre alle 21 e domenica 29 settembre alle 18 al teatro Sant'Eugenio. L’amore è questione di naso, di feromoni... di sensazioni, e questo lo sa benissimo Nora Odetti, giovane scrittrice italiana nonché antropologa da strapazzo, che cerca di dare, agli albori del 2000, una risposta alla seguente domanda: perché viviamo il sesso come un tabù? Questo è solo il punto d’inizio della ricerca di Nora, ricerca che si sviluppa su temi come il progresso femminista, l’emancipazione alle porte del nuovo millenio e soprattutto il desiderio folle di un uomo da amare. Chi invece non brama nulla di tutto cio è sua sorella: Patti, pratica e schietta, che non concepisce le tendenze stravaganti della sorella e non vive con questa semplicità l’approccio a certi argomenti e, anzi, tenta in modi che vanno “fuori dalla realtà” di isolare Nora dal mondo esterno; ma la comparsa di un giovane insegnante di educazione fisica, Claudio, modifica irreparabilmente l’equilibrio che le due sorelle cercano di tenere da anni.

Giocando sulla stravaganza che caratterizza questi personaggi, i dialoghi carichi di umorismo ed ironia si sviluppano a più voci, ritmati da interventi esterni che non fanno altro che portare la trama a risvolti inaspettati e brillanti. Si parla in toni canzonatori e al tempo stesso decisi di un’Italia che tende a soffocare posizioni audaci, a tacere ed evitare domande piuttosto che istigare al dialogo. All’interno della commedia troviamo un forte accento femminile, una presenza coraggiosa e moderna che si manifesta con un’azione decisa, la quale permette a due donne di essere esattamente quello che sono, senza alcuna censura emotiva o intellettuale. Scritto e diretto da Chiara Gambino Aiuto regia Marta Fogazza Con Benedetta Aiello, Chiara Gambino e Claudio Pellerito. Voci registrate di Giuseppe Randazzo, Biglietto 10 euro intero, 8 euro ridotto (abbonati e under 25). Per info e prenotazioni scrivere a compagniaglinsoliti@gmail.com o chiamare lo 091/6710494.