L’arte e la solidarietà, al Castello di Carini parte Kiostr’@rt

Dalla passione dell’arte è nata una collaborazione: What’s Art group e Kokalo insieme hanno dato vita ad un evento benefico: “Kiostr’@rt… la Diversarte” che avrà luogo nel weekend Castello La Grua Talamanca di Carini. Una kermesse culturale che non è solo l’arte “imprigionata” dalle tele, ma danza, musica.

Quindici gli artisti che esporranno le loro opere. Eccoli:

Eugenia Affronti

Annita Borino

Barbara Bruca

Rosario Calì

Mariano Di Cristina

Carmen Frisina

Noemi Gizzi

Daniela Marcianò

Nicoletta Militello

Daniela Pisciotta

Cinzia Romano

Tommaso Salemi

Pietro Sanfilippo

Angela Sarzana

Davide Valdesi

Saranno tre le giornate legate all’arte (oggi venerdì 9 agosto, domani 10 agosto e domenica 11 agosto) che ha uno scopo sociale: la raccolta di fondi per l’acquisto di strumenti musicali che verranno messi a disposizione delle scuole per gli allievi che desiderano avvicinarsi al mondo della musica. La prima scuola a beneficiarne sarà il comprensorio Laura Lanza di Carini, tramite l’associazione territoriale ArtAccademy che terrà gli strumenti da assegnare ai ragazzi. Tra le esposizioni anche "Maredolce", l'istallazione d'abiti d'arte creati e realizzati dalla stilista Maria Grazia Troia.

Sulle mura medievali del Castello di Carini, in provincia di Palermo, ad accogliere gli ospiti ci saranno le tele dell’artista Giampaolo De Filippi, docente di pittura all’accademia di Belle Arti di Palermo. Tre tele che rappresentano una serie di asini: “Scecchischè”. Tre tele –metafora che si prestano ad interpretazioni diverse.

Ingresso gratuito con la possibilità di fare una donazione a favore delle scuole del territorio.

Ecco il programma dell’evento:

Sabato 10 agosto

apertura mostra ore 19:00

ore 20:45 performance d'arte a cura degli artisti.

piano d'arte..."Listen to me" .

21:30 critica d'arte a cura di Sara Vitale e Davide Valdesi.

Domenica 11 agosto

ore 19:00 apertura mostra

ore 21:00 coro Gospel Holly Light

ore 21:45 salotto culturale a cura di Giampaolo De Filippi- docente di pittura dell’Accademia di belle Arti di palermo.

Ore 22:30 premiazione opera vincitrice e consegna attestati di partecipazione agli artisti.

Bicchierata conclusiva.