Da grande? Voglio fare la modella! i casting per bambini al centro commerciale Conca d'Oro

Al via i kids casting della Piccy Models ai quali saranno presenti il director, Salvatore Di Betta, e la coreografa ufficiale, Mariarita Di Gloria. Appuntamento dalle 15 alle 19 di sabato 6 ottobre al Centro Commerciale Conca d’Oro dove lo stesso Di Betta, insieme alla Vanity Models Management presieduta da Francesco Pampa, selezionerà bambini e bambine di età compresa tra i 4 e i 13 anni (accompagnati da almeno un genitore) per futuri eventi di moda e pubblicità, curati per quel che riguarda la grafica dalla web agency palermitana “MaxServices” amministrata da Massimiliano Vicari. Quanti interessati possono presentarsi direttamente al Conca D’Oro.