Il designer di fama internazionale Karim Rashid presenta l’installazione “Konverse” al Politeama

In occasione di Palermo Capitale della Cultura 2018, il progetto iQos World, che vede protagonista l’installazione Konverse realizzata dal designer Karim Rashid e visibile dal 5 al 21 ottobre 2018 presso gli spazi dell’iQos Lounge in Piazza Castelnuovo. Il progetto presentato in occasione della Milano Design Week 2018, è pensato per essere una riflessione intorno ai concetti di innovazione, ricerca e volontà di superare i limiti del pensiero tradizionale. Karim Rashid ha progettato appositamente per iQos un’installazione immersiva al centro della quale la scultura Konverse (realizzata in acciaio, di dimensioni di 4 x 2 x 3h m circa) rappresenta i profili stilizzati di due volti colti nell’atto di avvicinarsi: è una riflessione sul dialogo, sul senso della connessione tra persone, mai attuale come oggi.

“Abbiamo deciso di coinvolgere il designer internazionale Karim Rashid - dichiara Giulia Biasin, Director Brand Retail & Merchandising di Philip Morris Italia - un vero game changer che si è sempre distinto per la sua attenzione all'innovazione, alla tecnologia e per la sua idea democratica del design, volta al miglioramento della vita delle persone. iQos sceglie una realtà ricca di storia e di contaminazioni culturali per dare valore aggiunto ad un progetto che, come Palermo, è in continuo mutamento e pronto all’esplorazione di nuovi mondi”.

“Il design rivoluzionario del dispositivo - dichiara Karim Rashid- ci permette di credere realmente in un ideale futuro sostenibile e il miglioramento della società è proprio il senso più profondo del design. E' grazie al design che si realizza infatti il progresso dell’umanità e si riesce a modellare un mondo più umano e sperimentale. Il progetto che ho pensato per iQos intende proprio rappresentare questa visione ottimistica e progressista del futuro”.