Alla Kalsa le reliquie di Santa Rosalia

Domenica 9 giugno ricorre il 394° anniversario della prima processione religiosa delle reliquie di Santa Rosalia e della liberazione della città di Palermo dalla peste. Alle 9.30, in piazza Kalsa, verranno accolte le reliquie della Santa Patrona e a seguire partirà un corteo verso la parrocchia di Santa Maria della Pietà in via Torremuzza dove alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa solenne nel giorno della Pentecoste. Lunedì 10 giugno dalle 9.30 alle 12.30 sarà possibile visitare le reliquie e alle ore 18, dopo la celebrazione eucaristica, un corteo religioso della Santuzza si muoverà per via Alloro e Piazza Sant’Anna.