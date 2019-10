Domenica alla Kalsa processione a conclusione delle Quarantore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande festa domenica alla Kalsa per la processione eucaristica che si terrà a conclusione delle solenni Quarantore con l’adorazione del santissimo Sacramento. I fedeli si ritroveranno alle ore 17 davanti alla chiesa di Santa Maria della Pietà in via Torremuzza, all’angolo con via Butera. La processione, animata dal parroco don Giuseppe Di Giovanni, comincerà con il canto dei Vespri e percorrerà le principali strade del quartiere.