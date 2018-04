Jurassic Expo, la più grande mostra itinerante di dinosauri per la prima volta a Palermo

Oltre trenta specie di animali preistorici in movimento per il divertimento di adulti e bambini, un'avventura straordinariamente emozionante per tutta la famiglia, all'insegna delle suggestioni di un mondo che ormai non esiste più, da rivivere come accade nelle più celebri pellicole cinematografiche.

Si inaugura il 21 aprile a Palermo "Jurassic Expo", la più grande mostra itinerante di dinosauri animatronic e fossili a dimensioni reali, da vedere e ascoltare. Un' esperienza indimenticabile tra creature ormai estinte, a cura dell'associazione Palermo e Dintorni Cidec in collaborazione con Are Producciones Y Exhibiciones in uno spazio fieristico caro ai palermitani, dove ogni anno si tiene la fiera natalizia, in viale della Regione Siciliana Sud - Est, nell'area Pagliarelli.

L'iniziativa prenderà il via a partire dal 21 aprile alle 10 ; l'inaugurazione si terrà alle 11.30 alla presenza del presidente della Cidec regionale e provinciale Salvatore Bivona, del sindaco Leoluca Orlando e di Antonio Tomaselli amministratore unico di Palermo Energia. La mostra, ospitata dalla grande tensostruttura allestita in viale Regione Siciliana, rimarrà visitabile fino a domenica 13 maggio, dalle 16.30 alle 21 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 21 di sabato e domenica. L'ingresso ha un costo di 7 euro per gli adulti ed è gratis per i bambini; i biglietti sono acquistabili online su ticketea.