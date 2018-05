La palermitana Jlenia in radio con il primo singolo "Baby in mind"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esordio assoluto per la palermitana Jlenia Cervello, in radio dal 25 maggio con il singolo "Baby in mind", brano, già disponibile sui digital store. La giovanissima cantante siciliana si è aggiudicata il premio Area Sanremo Tour - Videoclip, vincendo infatti la produzione di un singolo, il video e la promozione. In "Baby in mind" Jlenia veste i panni di una giovane donna che si riprende coraggiosamente i propri spazi. Chissà forse per cultura capita spesso che anche nelle giovani relazioni amorose lui si senta in diritto di gestire i tempi, gli spazi, le amicizie, perfino i pensieri di lei. Una piccola violenza, che non è poi neanche così piccola, alla quale la protagonista vuole sottrarsi e lo fa con tutte le paure di una giovane ragazza che non ha ancora conosciuto se stessa e con tutte le intenzioni di volerlo fare rivendica il suo diritto all’identità. La canzone, arrangiata anche da Simone Laurino, è accompagnata dal videoclip, realizzato negli Studi Film di Latina per la regia di Marco Zarotti, grazie al supporto di Film Commission Latina. L

a produzione artistica del progetto è stata curata da Marco Mori e Gianni Testa, mentre la produzione esecutiva è di Adriana Rombolà (Riserva Sonora).

Nata a Palermo l’11 Aprile 1997,vive a Ribera (AG), studia a Palermo presso la facoltà di 'Lettere musica e spettacolo' e frequenta l’accademia dello spettacolo ‘Palladium’ di Lia Minio (Favara). Ha vinto vari concorsi nazionali e internazionali, come 'Diventerò una stella' 'Una voce per l'estate', a seguire 'Una voce per l'Europa' svoltosi a Caserta nel 2010 ottenendo il 2° posto. Al concorso 'Voci Nuove' è stata premiata dal Direttore Artistico Adriano Pennino. Ha calcato vari meravigliosi teatri, tra cui il Pirandello di Agrigento e il Politeama di Palermo, dove ha conquistato il premio 'Pigna d'Argento' come miglior talento emergente siciliano. Ha anche aperto diversi concerti di celebri artisti come Paolo Belli, Dolcenera, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Amedeo Minghi e Riccardo Fogli. Non possono mancare stage di formazione per arricchire il suo bagaglio culturale e musicale, con Luca Pitteri, Fabrizio Palma, stage con Giuseppe Barbera e Mogol, Grazia Di Michele, Maria Grazia Fontana, Fabio Barnaba, Anteros Produzioni con Nazzareno Nazziconi, Roberto Vecchi e Tania Lighea. Una delle esperienze più recenti: 'La partita della solidarietà' insieme ai ragazzi di Amici, presso lo stadio ‘Esseneto’ di Agrigento. Infine l’ultimo traguardo, la vittoria nel concorso ‘Area Sanremo Tour Videoclip’, contest parallelo ad Area Sanremo, dove a vincere è il preferito del pubblico mediante televoto via web. Una grande soddisfazione per Jlenia,grazie al quale ha ricevuto i seguenti premi: una produzione discografica(di Riserva Sonora - Anteros Produzioni), la pubblicazione di un singolo e la promozione radiofonica nazionale,Videoclip, Servizio Fotografico e borsa di studio da Identitart. Da lì solo tante belle opportunità e occasioni per Jlenia, soprattutto grazie ad Area Sanremo è iniziato un percorso di collaborazione con personalità di spicco del mondo della musica come Tania Lighea, Gianni Testa, Adriana Rombolà, Marco Mori, Giovanni Germanelli, tutto lo staff di Riserva Sonora e tanti altri.