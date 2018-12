Il Natale si legge in un libro, a Villa Filippina arriva una nuova edizione di "Jingle Books"

Torna per il suo quarto anno Jingle Books, festa del Libro e delle Arti. Un intero week end dedicato al libro e alla bellezza con tante presentazioni, laboratori, reading, itinerari e spettacoli, che quest’anno si svolgerà nei portici della storica Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola 18, da venerdì 14 a domenica 16 dicembre 2018, al cui interno sarà presente anche il "Villaggio di Natale": un giardino nella città interamente dedicato alle feste di Natale e ai libri.

Cerimonia di apertura venerdì 14 alle ore 18 con il reading “Palermo Legge”, a sostegno dell’editoria palermitana, con testi letti da Salvo Piparo, Costanza Licata, Preziosa Salatino, Beatrice Monroy, Davide Camarrone, Paola Pottino, Giorgio D’Amato, Wil Rothier e Piergiorgio Di Cara; a seguire lo spettacolo dei pupi a cura della storica famiglia di maestri pupari Argento e le visite al Planetario Museo della storica Villa; sabato 15 sarà ospite della manifestazione Ana Paula Paladino Florio, durante l’incontro sulla “straordinaria avventura dei Florio” e alle 21: concerto Jazz con Gianni Gebbia.

Quest’anno, spazio anche all’attualità, grazie all’incontro su web marketing ed editoria, il racconto del comitato Salviamo l’Oreto e la visione del documentario fotografico su Riace a cura di Palermofoto; non mancheranno i momenti dedicati ai più piccoli, che potranno partecipare a laboratori creativi a loro dedicati e partecipare alle attività ludiche presenti a Villa Filippina. Tre giorni in compagnia dei libri, per il lungo week end di incontri che si concluderà con una ricca domenica di presentazioni e novità editoriali, dibattiti e l’itinerario Palermo di Carta, il 16 dicembre.

Orari: venerdì 14 dicembre dalle ore 16 alle ore 22, sabato 15 dicembre dalle ore 10 alle ore 24, domenica 16 dicembre dalle ore 10 alle ore 22. Gli espositori: 21 Editore - 40due Edizioni - Antipodes Casa Editrice - Corrimano Edizioni - Dario Flaccovio Editore - Ducezio Edizioni - Edizioni Caracol - Edizioni Kalós - Edizioni Leima - Edizioni Mesogea Culture Mediterranee - Glifo Edizioni - il Palindromo Edizioni - Istituto Poligrafico Europeo Casa Editrice - Navarra Editore - Nessun Dogma - Nuova Ipsa Editore - Spazio Cultura Edizioni - Torri del Vento Edizioni. Organizzazione: Editori allo Scoperto - Terradamare Cooperativa Turistica.