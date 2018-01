La musica tra i banchi di scuola, al Gonzaga va in scena il Jazz School

Dalla mattina alla sera immersi nel jazz per diffondere la cultura musicale e viverla a scuola. Si svolgerà sabato, 13 gennaio, all’Istituto Gonzaga, via Piersanti Mattarella 38/42, la terza edizione di Jazz@School, aperta a tutti.

Sarà una giornata ricca di incontri formativi (clinic) e concerti di musicisti di rilievo come Bebo Ferra, Lorenzo Frizzera, Giuseppe Milici, Antonio Zarcone, Carla Restivo e Giuliana Diliberto. Il ricavato delle clinic, dell’aperitivo e del concerto (con offerta libera) andrà interamente in beneficenza per la Compagnia del Perù onlus.

Il programma completo prevedere una guitar clinic dalle 10,30 alle 12,30, con Lorenzo Frizzera, e una dalle 16 alle 18 con Bebo Ferra. Alle 19 l’apericena a suon di jazz con Giuliana Di Liberto, Giuseppe Di Blasi & Friends, special guest star la sassofonista Carla Restivo (che frequenta il Berklee College of Music di Boston). Alle 21, concerto di Bebo Ferra e Lorenzo Frizzera e jam session di tango argentino con Giuseppe Milici (armonica), Antonio Zarcone (piano) e la vocalist argentina Josefina Torino. Per iscriversi alle clinic e per informazioni rivolgersi al numero 392.2428597.