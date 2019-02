Basso, chitarra e batteria: jam session del giovedì sul palco del Fadiesis

Ogni giovedì ore 21 Jam Session #fadiesis, organizzata da Artewiva in collaborazione con Mus Art Studio - Sala Prove che metterà a disposizione amplificatori per basso e chitarra, e una batteria. Impianto voce e mixer già presenti sul palco del #fadiesis. Per il giovedì della jam, panino a scelta e birra 5,00 / crepes con nutella 3,00 / cicchetti soltanto ad un euro €1,00 (escluse bottiglie superior extra). Portatevi i vostri strumenti ed un paio di bacchette per i batteristi, per il resto ci pensiamo noi! Finalmente un punto dove potremo ritrovarci per stare bene insieme e su un palco a condividere buona musica!