Jack & the Starlighters ospiti di Sicilia Cabaret al Teatro Golden

Prima la conquista del tram. Ora del teatro con tanti amici comici. Dopo il successo della manifestazione “Palermo Tram & Square rock”, che ha visto la band esibirsi lungo i tram della città, Jack & the Starlighters tornano in scena il 6 gennaio alle 21,30 al teatro Golden in via Terrasanta a Palermo.

La band capitanata da Gioacchino Cottone aprirà lo show natalizio del collettivo comico “Sicilia cabaret”. Saranno suonati i brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta. Non mancheranno canzoni di Otis Reddding. Inoltre saranno suonati i successi tratti da i videoclip “La Gitana” e “Good times roll”.