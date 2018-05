Sulle orme di San Bernardo, l'itinerario alla scoperta della natura del Parco dei Monti Sicani

Un itinerario da compiere a piedi, in bici o a cavallo, nei luoghi in cui visse il Santo corleonese San Bernardo, al secolo Filippo Latino. Un pellegrinaggio ma anche un progetto di sviluppo locale che attraverserà i piccoli centri della Sicilia Occidentale, alla riscoperta di paesaggi rurali e della natura incontaminata del Parco Dei Monti Sicani.

La prima tappa inaugurale di questo cammino verrà percorsa domenica 10 giugno, con partenza alle ore 8 da Piazza Garibaldi a Corleone, davanti alla sede del Comune, per arrivare alla chiesa di S.Francesco a Bisacquino, cittadina in cui visse il santo nel 1640. Il cammino, al quale si potrà partecipare gratuitamente, si snoderà attraversando un territorio tutto da scoprire, tra boschi, sorgenti e prati di montagna che in questo periodo dell’anno offrono un esplosione di colori e profumi, per proporre un turismo "sostenibile" che vuole coniugare natura, spiritualità, sport e cultura.