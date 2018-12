"Io leggo con i miei figli", al via un ciclo di letture in compagnia dei propri bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono aperte le iscrizioni a “Io leggo con i miei figli”, il primo ciclo d’invito alla lettura della #bni, la biblioteca sociale dedicata a Antonino Agostino e Ida Castelluccio. Attraverso otto incontri, e tramite il supporto e la guida di un lettore, saranno proposti classici della letteratura. Sarà lo spunto per continuare, a casa, la lettura del volume proposto ma, soprattutto favorire l’empatia che entrambi, genitore e figli*, possono sviluppare nei confronti di una storia, di un contesto, di una situazione, di un intreccio narrativo. La prima serie di “Io leggo con” propone la lettura de “I Beati Paoli” di Luigi Natoli, un classico della letteratura nazionale e dell’isola, che utilizza un linguaggio, seppur a volte desueto, in grado di suscitare forte interesse nel lettore. Si tratta, peraltro, di una storia il cui intreccio e mistero continuano, ancora oggi, ad appassionare lettori di tutte le età.

“Io leggo con i miei figli”, questo il titolo del ciclo d’incontri, sarà un momento d’incontro ma anche di scambio di ruoli. Nel corso dell’incontro, il lettore passerà la parola, di volta in volta, ai partecipanti, per costruire una lettura collettiva. “Io leggo con i miei figli” prende il via a partire dal 14 gennaio e prosegue fino al 4 febbraio, tutti i lunedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00. Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo bibliotecaninoeida@libero.it indicando: nome e cognome del genitore che partecipa, nome e cognome del minore che partecipa, numero telefonico e indirizzo mail. Sono previsti, al massimo, otto coppie genitori/figli. La partecipazione è gratuita. Ad ogni coppia partecipante verrà fornita, grazie alla collaborazione con la Libreria Zacco di Palermo, una copia del libro che rimarrà loro alla fine del ciclo di lettura.

