Intona rumori sound fest, anniversario di nascita di Serpotta: l'evento al San Mercurio

Intona Rumori Sound Fest, la rassegna dei suoni fuori dagli schemi presenta “Fughe” barocche in Inghilterra: musiche di G. F. Handel, N. Matteis, W. Babel e Compleanno Bianco. Appuntamento per il 10 marzo all'Oratorio di San Mercurio. Direzione artistica di Alessandro Reina e coordinamento di Danilo Lo Piccolo.

Il secondo appuntamento dell’Intona Rumori Sound Fest - Rassegna dei suoni fuori dagli schemi, che si svolgerà per tutto il mese di marzo presso l’Oratorio di San Mercurio, Vicolo San Giovanni degli Eremiti, Palermo sarà un evento ricco di sorprese. Questo sabato 10 marzo, alle 21, in occasione del 362° anniversario della nascita di Giacomo Serpotta, l’Associazione Intona Rumori in collaborazione con gli Amici dei Musei Siciliani, l’Université de Nantes/Institut Universitaire de France e il dipartimento di ricerca L'AMO dedicherà una serata all’insegna del mondo e della cultura Barocca.

Dopo la lectio magistralis del Prof. Eugenio Amato che introdurrà all’ascolto del concerto dal titolo “Fughe” barocche in Inghilterra: musiche di G. F. Handel, N. Matteis, W. Babel, interpretato in abiti d’epoca dai Maestri Maurizio Parisi (flauto dolce) e Ferdinando De Luca (clavicembalo) verrà celebrato simbolicamente il 362° compleanno del Maestro dello stucco, Giacomo Serpotta (10 marzo del 1656).

L’ormai celebre “Compleanno Bianco” che da diversi anni si svolge all’Oratorio di San Lorenzo e caratterizza l'attività divulgativa dell'Associazione culturale Amici dei Musei Siciliani, verrà per per la prima volta festeggiato all’Oratorio di San Mercurio, fondato nel 1557 sopra le falde del fiume Kemonia e decorato nel 1678 dal Maestro Giacomo Serpotta, sua prima opera giovanile.