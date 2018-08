Cinisi, intervista e live di Alessio Bondì al Quinto Canto

Una serata-intervista in compagnia di Alessio Bondì. Appuntamento venerdì 17 agosto alle 21.30 da Quinto Canto, in piazza XXIV maggio a Cinisi.

"Con in braccio la sua inseparabile chitarra il cantautore risponderà alle nostre domande nella splendida cornice del Quinto Canto di Cinisi. Tra un aneddoto e il suo repertorio emergeranno i punti salienti della poetica di Sfardo, suo primo disco (2015), e qualche anticipazione di Nivuru, che uscirà in autunno 2018". Alessio Bondì è un cantautore palermitano classe ’88. Nel suo mondo musicale vivono atmosfere d’infanzia, profonde e dolci, poetiche e surreali, dipinte da un blues primordiale, un folk intimo. La sua lingua è il siciliano, le sue esibizioni sono essenziali, nude, trascinanti: un viaggio su una terra nera di malinconia, dentro un’anima gioiosa e timida. É stato definito una via di mezzo tra Rosa Balistreri e Jeff Buckley.

Già vincitore di moltissimi premi, tra cui il Premio De André come migliore interprete nel 2013, Targa SIAE al Premio Parodi nel 2014, nell’aprile del 2015 pubblica il suo primo album “Sfardo” per le etichette discografiche 800A Records e Malintenti Dischi. L'album è finalista al Premio Tenco 2015 nella sezione “album in dialetto” ed è il terzo disco emergente più ascoltato su Spotify in Italia. A maggio 2015 esce nei cinema italiani “Fuori dal coro” film di Sergio Misuraca in cui è presente “Rimmillu ru’ voti” e in cui Alessio recita la parte di Enrico. Ancora ad agosto 2015 Granni granni, Es mi mai e Rimmillu ru’ voti sono le tre canzoni più ascoltate a Palermo su Spotify.

Continua il lungo tour di “Sfardo” e nel dicembre 2015 è sold-out il Teatro Biondo di Palermo per “Granni Granni”, uno spettacolo musicale per teatro che “mette in scena” le canzoni di “Sfardo”. Nel 2017 Sfardo viene pubblicato a livello internazionale in 10 paesi, Austria, Belgio, Brasile, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svizzera e Inghilterra, con traduzioni in sei lingue (Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Portoghese, Tedesco) in collaborazione con SIAE e MIBACT nell’ambito di #sillumina. Nel 2018, Si fussi fimmina è al 18° posto tra i singoli più ascoltati in Italia, secondo la classifica Spotify Viral Italia +50. Attualmente Alessio è al lavoro sul suo nuovo album.