Giù il sipario per Manifesta, quattro giorni di "Interspecies" al Teatro Garibaldi

Interspecies conclude il programma di eventi pubblici di Manifesta 12 Palermo, presentando una linea di ricerca finale, che guarda al futuro incerto del tardo- e post-Antropocene. Gli eventi multimediali e partecipativi di questo ultimo segmento prendono in considerazione le necessità e aspirazioni nuove e diverse di quei soggetti non-umani - gli animali, l’ambiente, le piante, e il regno minerale - che condividono il pianeta con gli uomini e per il cui destino si vanno definendo nuove forme di responsabilità condivisa. Interspecies si configura come una costellazione di interventi organizzati nel corso di quattro giorni di programmazione. Giorno 1: "Multispecies Salon". Interventi, performance e sessioni di lettura organizzati da un gruppo di studenti del MFA di University of the Arts, Zurich (ZHdK) in collaborazione con l’artista Uriel Orlow, dedicati allo storytelling multi-specie nel contesto di Palermo.