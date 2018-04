International Jazz Day, il concerto del Raffaele Genovese Quartet al Tatum Art

Oltre 16 eventi da Nord a Sud in tutta la penisola: il 30 aprile l'Italia si anima a ritmo di jazz con i giovani dell'Unesco che anche in Sicilia promuovono eventi per celebrare l’International Jazz Day.

Durante le celebrazioni saranno distribuiti braccialetti in sostegno della campagna #veritàpergiulioregeni. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la musica quale linguaggio universale e strumento di pace, cultura e integrazione fra popoli - tutti valori promossi da Unesco. La volontà, nel sostenere queste iniziative, è quella di diffondere e promuovere l'integrazione sociale e il tema della diversità culturale: la musica si conferma trait d'union tra civiltà ed etnie, abbattendo le differenze e valorizzando le rispettive peculiarità e tratti distintivi.

A Palermo, il 30 aprile alle ore 21.30, presso Tatum Art, si terrà il concerto del Raffaele Genovese Quartet. In questa occasione, il pianista siracusano Raffaele Genovese propone un nuovo quartetto con affermati musicisti del panorama jazzistico nazionale e internazionale: Stefano D’Anna al sax tenore, Marco Vaggi al contrabbasso e Tony Arco alla batteria. La musica segue la strada maestra del jazz nordamericano e afroamericano inserendo l’improvvisazione in un contesto compositivo ben delineato, in una dimensione talvolta cameristica e contrappuntistica.

Tante e varie le influenze: da Miles Davis a Brad Mehldau, da Steve Coleman a Tim Berne, passando per Kenny Wheeler e le indimenticate atmosfere novecentesche di Ravel e Debussy. In scaletta ci saranno nuove composizioni ideate e arrangiate per questa inedita formazione: un concerto in divenire, quindi, per ascoltare - e scoprire - una giovane realtà del jazz italiano. L’evento di Palermo si inscrive nel calendario di show e iniziative in programma da Nord a Sud Italia per la Giornata Internazionale del Jazz 2018. Numerosi gli appuntamenti promossi dall'Associazione Giovani per l'Unesco nella sola giornata del 30 aprile: concerti, spettacoli, workshop e presentazioni che faranno risuonare tutta la penisola a ritmo di jazz.

La celebrazione della Giornata Internazionale del Jazz sarà occasione per rilanciare la campagna #veritàpergiulioregeni, sostenuta dall'Associazione Italiana Giovani per l'Une-Sco già in occasione del Forum Nazionale Italiano svoltosi a Matera a febbraio. L'evento verrà seguito sui social con gli hashtag #jazzday #unescogiovani #jazz4heritage. L'Associazione Giovani per l'Unesco è composta da oltre trecento giovani tra i 20 e i 35 anni, fra cui studenti, ricercatori, artisti, professionisti, manager e imprenditori. Costituitasi nel 2015 come Comi-tato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco con l’obiettivo di supportare le attività del-la Commissione nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, all’inizio del 2018 l’Associazione si è dotata di un nuovo statuto e ha elaborato un programma di lavoro pluriennale anco-ra più ambizioso.

L’Associazione, presieduta da Paolo Petrocelli, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte del Diretto-re Generale dell’Unesco per essere una delle migliori buone pratiche giovanili a livello mondiale, oggi è la più grande organizzazione giovanile italiana per l’Unesco. La Giornata Internazionale del Jazz - Dal 2012, in tutto il mondo, il 30 aprile è la Giornata Internazionale del Jazz. Un’iniziativa istituita dalla Conferenza generale Unesco per promuovere la pace e il dialogo tra le nazioni. Un punto importante per il jazz, riconosciuto come genere musicale che contribuisce alla crescita del dialogo interculturale e alla diffusione della tolleranza.